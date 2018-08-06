(Кошкина) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кошкина) Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1937

Дата смерти

06.08.2018

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

Около 1957 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1937

Отец: Дорогов - Кошкин Св Во 22.05.1934, 6.01.1935, 18.02.1941 Михаил Константинович

Мать: Варвара (Тремасова ?)

Рождение ребёнка
Около 1957

Сын: Дойкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Дойкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
16.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дойкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1965

Сын: Дойкин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Дойкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
21.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дойкин Василий Иванович

Смерть
06.08.2018
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