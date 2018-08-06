(Кошкина) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1937
Дата смерти06.08.2018
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1937
Рождение ребёнка
Около 1957
Отец ребёнка: Дойкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дойкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1965
Сын: Дойкин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Дойкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.09.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дойкин Василий Иванович
Смерть
06.08.2018