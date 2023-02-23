Дорогова- Кошкина Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогова- Кошкина Прасковья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Дорогов- Кошкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
29.10.1860

Сын: Дорогов - Кошкин Георгий близнецы

Отец ребёнка: Дорогов- Кошкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
29.10.1860

Сын: Кошкин Иосиф близнецы

Отец ребёнка: Дорогов- Кошкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
24.05.1863

Дочь: Ефремья Ивановна

Отец ребёнка: Дорогов- Кошкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
01.11.1864

Сын: Дорогов - Кошкин Близнецы Дамиан Иванович

Отец ребёнка: Дорогов- Кошкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
01.11.1864

Сын: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов

Отец ребёнка: Дорогов- Кошкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
07.09.1867

Сын: Дорогов?? Корнилий Иванович

Отец ребёнка: Дорогов- Кошкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
19.06.1870

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Дорогов- Кошкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогов - Кошкин Константин Иванович

Отец ребёнка: Дорогов- Кошкин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогов- Кошкин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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