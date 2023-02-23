Дорогова- Кошкина Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Дорогов- Кошкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
29.10.1860
Сын: Дорогов - Кошкин Георгий близнецы
Отец ребёнка: Дорогов- Кошкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
29.10.1860
Отец ребёнка: Дорогов- Кошкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
24.05.1863
Дочь: Ефремья Ивановна
Отец ребёнка: Дорогов- Кошкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.11.1864
Сын: Дорогов - Кошкин Близнецы Дамиан Иванович
Отец ребёнка: Дорогов- Кошкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.11.1864
Сын: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов
Отец ребёнка: Дорогов- Кошкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
07.09.1867
Сын: Дорогов?? Корнилий Иванович
Отец ребёнка: Дорогов- Кошкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
19.06.1870
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Дорогов- Кошкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорогов - Кошкин Константин Иванович
Отец ребёнка: Дорогов- Кошкин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно