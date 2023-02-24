Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1864
Рождение ребёнка
26.10.1885
Дочь: Шиндина Прасковья Кузьминична
Мать ребёнка: Мария Терентьевна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.06.1887
Дочь: Агриппина Кузьминична
Мать ребёнка: Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
01.10.1889
Дочь: Пелагея Кузминична
Мать ребёнка: Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
25.11.1891
Дочь: Варвара Кузьминична
Мать ребёнка: Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
02.03.1896
Дочь: Евдокия Кузьминична
Мать ребёнка: Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
20.02.1898
Сын: Дорогов - Кошкин Тимофей Кузмич
Мать ребёнка: Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
19.03.1900
Сын: Дорогов - Кошкин Василий Кузьмич
Мать ребёнка: Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
19.03.1900
Сын: Дорогов - Кошкин Яков Кузьмич
Мать ребёнка: Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
04.11.1901
Дочь: Матрена Кузьминична
Мать ребёнка: Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
20.03.1904
Мать ребёнка: Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
22.10.1905
Сын: Дорогов Яков Кузьмич
Мать ребёнка: Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
11.08.1909
Мать ребёнка: Мария Терентьевна
Смерть
Неизвестно