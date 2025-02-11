(Кошкина) Варвара Кузьминична 25.11.1891 — найти родственников по фамилии на Familio

(Кошкина) Варвара Кузьминична

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 25.11.1891

умерла Неизвестно

Отец
Дорогов-Кошкин Кузьма Иванович01.11.1864 г.р.
Мать
Кошкина (Тремасова) Мария Терентьевна22.01.1865 г.р.
Супруги
Афанасьев, Никитин?, Агашкин? Николаев Леонтий Уч 1Й Мировой Войны Васильевич13.06.1893 г.р.
Дети
Агашкин Иван Леонтьевич04.08.1912 г.р.
(Агашкина Св Во 20.03.1933 И 29.07.1936) Ольга Леонтьевна04.07.1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1891

Отец: Дорогов-Кошкин Кузьма Иванович

Мать: Кошкина (Тремасова) Мария Терентьевна

Бракосочетание
30.10.1911

Муж: Афанасьев, Никитин?, Агашкин? Николаев Леонтий Уч 1Й Мировой Войны Васильевич

Рождение ребёнка
04.08.1912

Сын: Агашкин Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Афанасьев, Никитин?, Агашкин? Николаев Леонтий Уч 1Й Мировой Войны Васильевич

Рождение ребёнка
04.07.1914

Дочь: (Агашкина Св Во 20.03.1933 И 29.07.1936) Ольга Леонтьевна

Отец ребёнка: Афанасьев, Никитин?, Агашкин? Николаев Леонтий Уч 1Й Мировой Войны Васильевич

Рождение ребёнка
20.05.1916

Дочь: (Агашкина) Елена Леонтьевна

Отец ребёнка: Афанасьев, Никитин?, Агашкин? Николаев Леонтий Уч 1Й Мировой Войны Васильевич

Смерть
Неизвестно

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