(Кошкина) Варвара Кузьминична
женский, родилась 25.11.1891
умерла Неизвестно
ОтецДорогов-Кошкин Кузьма Иванович01.11.1864 г.р.
МатьКошкина (Тремасова) Мария Терентьевна22.01.1865 г.р.
Супруги
Дети
Агашкин Иван Леонтьевич04.08.1912 г.р.
(Агашкина Св Во 20.03.1933 И 29.07.1936) Ольга Леонтьевна04.07.1914 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1891
Бракосочетание
30.10.1911
Рождение ребёнка
04.08.1912
Отец ребёнка: Афанасьев, Никитин?, Агашкин? Николаев Леонтий Уч 1Й Мировой Войны Васильевич
Рождение ребёнка
04.07.1914
Дочь: (Агашкина Св Во 20.03.1933 И 29.07.1936) Ольга Леонтьевна
Отец ребёнка: Афанасьев, Никитин?, Агашкин? Николаев Леонтий Уч 1Й Мировой Войны Васильевич
Рождение ребёнка
20.05.1916
Дочь: (Агашкина) Елена Леонтьевна
Отец ребёнка: Афанасьев, Никитин?, Агашкин? Николаев Леонтий Уч 1Й Мировой Войны Васильевич
Смерть
Неизвестно