Афанасьев, Никитин?, Агашкин? Николаев Леонтий Уч 1Й Мировой Войны Васильевич 13.06.1893 — найти родственников по фамилии на Familio

Афанасьев, Никитин?, Агашкин? Николаев Леонтий Уч 1Й Мировой Войны Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 13.06.1893

умер Неизвестно

Отец
Афанасьев, Никитин?, Агашкин? Василий Иванович1858 г.р.
Мать
Дарья Анофриева1858 г.р.
Супруги
(Кошкина) Варвара Кузьминична25.11.1891 г.р.
Дети
Агашкин Иван Леонтьевич04.08.1912 г.р.
(Агашкина Св Во 20.03.1933 И 29.07.1936) Ольга Леонтьевна04.07.1914 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1893

Отец: Афанасьев, Никитин?, Агашкин? Василий Иванович

Мать: Дарья Анофриева

Бракосочетание
30.10.1911

Жена: (Кошкина) Варвара Кузьминична

Рождение ребёнка
04.08.1912

Сын: Агашкин Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: (Кошкина) Варвара Кузьминична

Рождение ребёнка
04.07.1914

Дочь: (Агашкина Св Во 20.03.1933 И 29.07.1936) Ольга Леонтьевна

Мать ребёнка: (Кошкина) Варвара Кузьминична

Рождение ребёнка
20.05.1916

Дочь: (Агашкина) Елена Леонтьевна

Мать ребёнка: (Кошкина) Варвара Кузьминична

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.