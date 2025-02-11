Афанасьев, Никитин?, Агашкин? Николаев Леонтий Уч 1Й Мировой Войны Васильевич
мужской, родился 13.06.1893
умер Неизвестно
ОтецАфанасьев, Никитин?, Агашкин? Василий Иванович1858 г.р.
МатьДарья Анофриева1858 г.р.
Супруги
(Кошкина) Варвара Кузьминична25.11.1891 г.р.
Дети
Агашкин Иван Леонтьевич04.08.1912 г.р.
(Агашкина Св Во 20.03.1933 И 29.07.1936) Ольга Леонтьевна04.07.1914 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1893
Бракосочетание
30.10.1911
Рождение ребёнка
04.08.1912
Мать ребёнка: (Кошкина) Варвара Кузьминична
Рождение ребёнка
04.07.1914
Дочь: (Агашкина Св Во 20.03.1933 И 29.07.1936) Ольга Леонтьевна
Мать ребёнка: (Кошкина) Варвара Кузьминична
Рождение ребёнка
20.05.1916
Дочь: (Агашкина) Елена Леонтьевна
Мать ребёнка: (Кошкина) Варвара Кузьминична
Смерть
Неизвестно