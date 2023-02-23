Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти12.01.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Кошкин Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Дементий Васильевич
Отец ребёнка: Кошкин Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Дорогов- Кошкин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Кошкин Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Дорогов ? Анисим Васильевич
Отец ребёнка: Кошкин Василий Трофимович
Смерть
12.01.1869
Причина смерти: умерла в 74 года