Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

12.01.1869

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Кошкин Василий Трофимович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Дементий Васильевич

Отец ребёнка: Кошкин Василий Трофимович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Дорогов- Кошкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кошкин Василий Трофимович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Дорогов ? Анисим Васильевич

Отец ребёнка: Кошкин Василий Трофимович

Смерть
12.01.1869
Причина смерти: умерла в 74 года
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