Настасья Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНастасья Савельева

Настасья Савельева

Место рождения

дер. Телятниково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Телятниково
Рождение ребёнка
1794

Сын: Дементий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Дорофеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Зорин Данил Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Дорофеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Захар Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Дорофеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Настасья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Дорофеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close