Настасья Савельева
Место рождениядер. Телятниково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1794
Сын: Дементий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Дорофеев
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Алексей Дорофеев
Рождение ребёнка
1806
Сын: Захар Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Дорофеев
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Настасья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Дорофеев
Смерть
Неизвестно