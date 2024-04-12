Зорин Данил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти09.04.1864
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Алексей Дорофеев
Мать: Настасья Савельева
Рождение ребёнка
1824
Сын: Конон Данилович
Мать ребёнка: Зорина Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Зорин Яков Данилович
Мать ребёнка: Зорина Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Елена Данилова
Мать ребёнка: Зорина Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Зорина Агафья Григорьевна
Смерть
09.04.1864
Причина смерти: от натуральной