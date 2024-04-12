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Зорин Данил Алексеевич

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

09.04.1864

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Алексей Дорофеев

Мать: Настасья Савельева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Конон Данилович

Мать ребёнка: Зорина Агафья Григорьевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Зорин Яков Данилович

Мать ребёнка: Зорина Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Елена Данилова

Мать ребёнка: Зорина Агафья Григорьевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Зорин Никонор Данилович

Мать ребёнка: Зорина Агафья Григорьевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
09.04.1864
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от натуральной
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