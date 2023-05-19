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Зорин Никонор Данилович

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Зорин Данил Алексеевич

Мать: Зорина Агафья Григорьевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.01.1857

Сын: Зорин Антон Никонорович

Мать ребёнка: Зорина Маланья Романова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.10.1861

Сын: Зорин Евфимий Никоноров

Мать ребёнка: Зорина Маланья Романова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1872

Дочь: Стефанида Никонорова

Мать ребёнка: Зорина Маланья Романова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорина Маланья Романова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорина Маланья Романова

Смерть
Неизвестно
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