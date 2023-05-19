Зорин Никонор Данилович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Зорин Данил Алексеевич
Рождение ребёнка
10.01.1857
Мать ребёнка: Зорина Маланья Романова
Рождение ребёнка
07.10.1861
Мать ребёнка: Зорина Маланья Романова
Рождение ребёнка
06.11.1872
Дочь: Стефанида Никонорова
Мать ребёнка: Зорина Маланья Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зорина Маланья Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зорина Маланья Романова
Смерть
Неизвестно