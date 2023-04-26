Зорина Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗорина Агафья Григорьевна

Зорина Агафья Григорьевна

Место рождения

дер. Губашева

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Губашева
Рождение ребёнка
1824

Сын: Конон Данилович

Отец ребёнка: Зорин Данил Алексеевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Зорин Яков Данилович

Отец ребёнка: Зорин Данил Алексеевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Елена Данилова

Отец ребёнка: Зорин Данил Алексеевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Зорин Никонор Данилович

Отец ребёнка: Зорин Данил Алексеевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close