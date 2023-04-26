Зорина Агафья Григорьевна
Место рождениядер. Губашева
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Конон Данилович
Отец ребёнка: Зорин Данил Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Зорин Яков Данилович
Отец ребёнка: Зорин Данил Алексеевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Елена Данилова
Отец ребёнка: Зорин Данил Алексеевич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Зорин Данил Алексеевич
Смерть
После 1858