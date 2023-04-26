Елена Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Данилова

Елена Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Агафья Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.03.1860

Дочь: Дарья Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1868

Дочь: Домна Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1871

Сын: Федор Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.08.1874

Сын: Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Григорьев

Смерть
Неизвестно