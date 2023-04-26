Елена Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Агафья Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Григорьев
Рождение ребёнка
1852
Сын: Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Григорьев
Рождение ребёнка
19.03.1860
Дочь: Дарья Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Григорьев
Рождение ребёнка
01.01.1868
Дочь: Домна Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Григорьев
Рождение ребёнка
01.01.1871
Сын: Федор Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Григорьев
Рождение ребёнка
24.08.1874
Отец ребёнка: Афанасий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Григорьев
Смерть
Неизвестно