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Василий Афанасьевич

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Афанасий Григорьев

Мать: Елена Данилова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.?.1870

Жена: в Губашево (Афанасьева) Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Лукьян Васильев

Мать ребёнка: в Губашево (Афанасьева) Евдокия Яковлевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Василий Васильевич

Мать ребёнка: в Губашево (Афанасьева) Евдокия Яковлевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.09.1873

Дочь: Фекла Васильевна

Мать ребёнка: в Губашево (Афанасьева) Евдокия Яковлевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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