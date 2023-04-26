Василий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Афанасий Григорьев
Мать: Елена Данилова
Бракосочетание
09.?.1870
Рождение ребёнка
1871
Сын: Лукьян Васильев
Мать ребёнка: в Губашево (Афанасьева) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Василий Васильевич
Мать ребёнка: в Губашево (Афанасьева) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
21.09.1873
Дочь: Фекла Васильевна
Мать ребёнка: в Губашево (Афанасьева) Евдокия Яковлевна
Смерть
Неизвестно