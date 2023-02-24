в Губашево (Афанасьева) Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Афанасьев? Яков Тихонов
Мать: Марфа Корнилова
Бракосочетание
09.10.1870
Муж: Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1871
Сын: Лукьян Васильев
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
21.09.1873
Дочь: Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно