в Губашево (Афанасьева) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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в Губашево (Афанасьева) Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Афанасьев? Яков Тихонов

Мать: Марфа Корнилова

Бракосочетание
09.10.1870

Муж: Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1871

Сын: Лукьян Васильев

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.09.1873

Дочь: Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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