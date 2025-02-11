Марфа Корнилова 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Марфа Корнилова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1823

умерла Неизвестно

Дети
Афанасьев Аким Яковлев / Алексей Яковлев1844 г.р.
Афанасьев Иван Яковлев06.02.1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Афанасьев Аким Яковлев / Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Афанасьев Яков Тихонов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.02.1847

Сын: Афанасьев Иван Яковлев

Отец ребёнка: Афанасьев Яков Тихонов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.02.1848

Дочь: Агафья Яковлева

Отец ребёнка: Афанасьев Яков Тихонов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

32

Рождение ребёнка
17.02.1850

Дочь: (Афанасьева) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Афанасьев Яков Тихонов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.12.1853

Дочь: (Афанасьева) Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Афанасьев Яков Тихонов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.07.1855

Сын: Афанасьев Прокофий Яковлев

Отец ребёнка: Афанасьев Яков Тихонов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

29

Рождение ребёнка
27.04.1861

Сын: Афанасьев Тимофей Яковлев

Отец ребёнка: Афанасьев Яков Тихонов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.01.1864

Дочь: (Афанасьева) Домна Яковлевна

Отец ребёнка: Афанасьев Яков Тихонов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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