Марфа Корнилова
женский, родилась 1823
умерла Неизвестно
Дети
Афанасьев Иван Яковлев06.02.1847 г.р.Показать еще 6
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Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Афанасьев Аким Яковлев / Алексей Яковлев
Отец ребёнка: Афанасьев Яков Тихонов
Рождение ребёнка
06.02.1847
Отец ребёнка: Афанасьев Яков Тихонов
Рождение ребёнка
01.02.1848
Дочь: Агафья Яковлева
Отец ребёнка: Афанасьев Яков Тихонов
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
17.02.1850
Дочь: (Афанасьева) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Афанасьев Яков Тихонов
Рождение ребёнка
29.12.1853
Дочь: (Афанасьева) Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Афанасьев Яков Тихонов
Рождение ребёнка
06.07.1855
Сын: Афанасьев Прокофий Яковлев
Отец ребёнка: Афанасьев Яков Тихонов
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
27.04.1861
Сын: Афанасьев Тимофей Яковлев
Отец ребёнка: Афанасьев Яков Тихонов
Рождение ребёнка
05.01.1864
Дочь: (Афанасьева) Домна Яковлевна
Отец ребёнка: Афанасьев Яков Тихонов
Смерть
Неизвестно