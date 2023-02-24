Зорин Яков Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смерти24.04.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Зорин Данил Алексеевич
Рождение ребёнка
10.01.1857
Мать ребёнка: Зорина Василиса (Васса) Алексеевна
Рождение ребёнка
23.09.1859
Сын: Зорин Ананий (Алексей) Яковлевич
Мать ребёнка: Зорина Василиса (Васса) Алексеевна
Смерть
24.04.1896
Причина смерти: от паралича