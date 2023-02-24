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Зорин Яков Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

24.04.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Зорин Данил Алексеевич

Мать: Зорина Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
10.01.1857

Сын: Зорин Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Зорина Василиса (Васса) Алексеевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.09.1859

Сын: Зорин Ананий (Алексей) Яковлевич

Мать ребёнка: Зорина Василиса (Васса) Алексеевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
24.04.1896
Причина смерти: от паралича
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