Конон Данилович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Зорин Данил Алексеевич
Рождение ребёнка
01.09.1845
Мать ребёнка: Анна (в ревизии - Елена) Николаевна
Рождение ребёнка
13.03.1848
Рождение ребёнка
?.08.1848
Дочь: Прасковья Кононовна
Мать ребёнка: Анна (в ревизии - Елена) Николаевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евгения Кононовна
Мать ребёнка: Анна (в ревизии - Елена) Николаевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Настасья Кононовна
Мать ребёнка: Анна (в ревизии - Елена) Николаевна
Рождение ребёнка
10.10.1859
Сын: Андрей Кононович
Мать ребёнка: Анна Кононова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Кононова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно