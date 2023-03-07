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Конон Данилович

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Зорин Данил Алексеевич

Мать: Зорина Агафья Григорьевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.09.1845

Сын: Зорькин Семен Кононович

Мать ребёнка: Анна (в ревизии - Елена) Николаевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.03.1848

Сын: Трифон (Трофим (в крещ. - Хрисанф) Кононов

Мать ребёнка: Анна (в ревизии - Елена) Николаевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.08.1848

Дочь: Прасковья Кононовна

Мать ребёнка: Анна (в ревизии - Елена) Николаевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евгения Кононовна

Мать ребёнка: Анна (в ревизии - Елена) Николаевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Настасья Кононовна

Мать ребёнка: Анна (в ревизии - Елена) Николаевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.10.1859

Сын: Андрей Кононович

Мать ребёнка: Анна Кононова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Кононова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна (в ревизии - Елена) Николаевна

Смерть
Неизвестно
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