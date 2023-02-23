Анна (в ревизии - Елена) Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1845
Отец ребёнка: Конон Данилович
Рождение ребёнка
13.03.1848
Сын: Трифон (Трофим (в крещ. - Хрисанф) Кононов
Отец ребёнка: Конон Данилович
Рождение ребёнка
?.08.1848
Дочь: Прасковья Кононовна
Отец ребёнка: Конон Данилович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евгения Кононовна
Отец ребёнка: Конон Данилович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Настасья Кононовна
Отец ребёнка: Конон Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конон Данилович
Смерть
Неизвестно