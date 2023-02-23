Анна (в ревизии - Елена) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (в ревизии - Елена) Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1845

Сын: Зорькин Семен Кононович

Отец ребёнка: Конон Данилович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.03.1848

Сын: Трифон (Трофим (в крещ. - Хрисанф) Кононов

Отец ребёнка: Конон Данилович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.08.1848

Дочь: Прасковья Кононовна

Отец ребёнка: Конон Данилович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евгения Кононовна

Отец ребёнка: Конон Данилович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Настасья Кононовна

Отец ребёнка: Конон Данилович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конон Данилович

Смерть
Неизвестно
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