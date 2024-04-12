Зорина Маланья Романова
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Роман Иванов
Мать: Арина (Ирина) Нестерова
Рождение ребёнка
10.01.1857
Отец ребёнка: Зорин Никонор Данилович
Рождение ребёнка
07.10.1861
Отец ребёнка: Зорин Никонор Данилович
Рождение ребёнка
06.11.1872
Дочь: Стефанида Никонорова
Отец ребёнка: Зорин Никонор Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно