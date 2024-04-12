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Зорина Маланья Романова

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Роман Иванов

Мать: Арина (Ирина) Нестерова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.01.1857

Сын: Зорин Антон Никонорович

Отец ребёнка: Зорин Никонор Данилович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.10.1861

Сын: Зорин Евфимий Никоноров

Отец ребёнка: Зорин Никонор Данилович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1872

Дочь: Стефанида Никонорова

Отец ребёнка: Зорин Никонор Данилович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорин Никонор Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорин Никонор Данилович

Смерть
Неизвестно
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