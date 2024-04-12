Роман Иванов
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти17.03.1864
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Иван
Мать: Пелагея Дорофеева
Рождение ребёнка
1823
Сын: Сергей Романов
Мать ребёнка: Арина (Ирина) Нестерова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Зорина Маланья Романова
Мать ребёнка: Арина (Ирина) Нестерова
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 59; №10 ревизии - 48
Смерть
17.03.1864
Причина смерти: от натуральной