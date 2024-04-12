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Роман Иванов

Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

17.03.1864

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Иван

Мать: Пелагея Дорофеева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Сергей Романов

Мать ребёнка: Арина (Ирина) Нестерова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Зорина Маланья Романова

Мать ребёнка: Арина (Ирина) Нестерова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 59; №10 ревизии - 48
Смерть
17.03.1864
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от натуральной
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