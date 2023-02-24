Алексей Дорофеев
Место рождениядер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1768
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Дорофей Кирилов
Мать: Анна Иванова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1794
Сын: Дементий Алексеевич
Мать ребёнка: Настасья Савельева
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Место жительства
29.06.1795
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Барановская волость, деревня Старое Губашево
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Настасья Савельева
Рождение ребёнка
1806
Сын: Захар Алексеев
Мать ребёнка: Настасья Савельева
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Настасья Алексеева
Мать ребёнка: Настасья Савельева
Смерть
1834