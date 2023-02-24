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Алексей Дорофеев

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Место рождения

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1768

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Дорофей Кирилов

Мать: Анна Иванова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Дементий Алексеевич

Мать ребёнка: Настасья Савельева

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Место жительства
29.06.1795
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Барановская волость, деревня Старое Губашево
Рождение ребёнка
1799

Сын: Зорин Данил Алексеевич

Мать ребёнка: Настасья Савельева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Захар Алексеев

Мать ребёнка: Настасья Савельева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Настасья Алексеева

Мать ребёнка: Настасья Савельева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1834
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