Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Авдотья (Евдокия) Дорофеева
Отец ребёнка: Дорофей Кирилов
Рождение ребёнка
1768
Сын: Алексей Дорофеев
Отец ребёнка: Дорофей Кирилов
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Домна Дорофеева
Отец ребёнка: Дорофей Кирилов
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Настасья Дорофеева
Отец ребёнка: Дорофей Кирилов
Рождение ребёнка
1777
Сын: Максим Дорофеев
Отец ребёнка: Дорофей Кирилов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Дарья Дорофеева
Отец ребёнка: Дорофей Кирилов
Рождение ребёнка
1783
Сын: Евдоким Дорофеев
Отец ребёнка: Дорофей Кирилов
Место жительства
29.06.1795
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Барановская волость, деревня Старое Губашево
Смерть
Неизвестно