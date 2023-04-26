Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Авдотья (Евдокия) Дорофеева

Отец ребёнка: Дорофей Кирилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Алексей Дорофеев

Отец ребёнка: Дорофей Кирилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Домна Дорофеева

Отец ребёнка: Дорофей Кирилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Настасья Дорофеева

Отец ребёнка: Дорофей Кирилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Максим Дорофеев

Отец ребёнка: Дорофей Кирилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Дарья Дорофеева

Отец ребёнка: Дорофей Кирилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Евдоким Дорофеев

Отец ребёнка: Дорофей Кирилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
29.06.1795
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Барановская волость, деревня Старое Губашево
Смерть
Неизвестно
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