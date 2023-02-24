Домна Дорофеева
Место рождениядер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Дорофей Кирилов
Мать: Анна Иванова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1794
Сын: Яков (в крещ. - Ефим) Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Аграфена Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1811
Сын: Федот Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Андреев
Смерть
Неизвестно