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Домна Дорофеева

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Место рождения

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Дорофей Кирилов

Мать: Анна Иванова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Яков (в крещ. - Ефим) Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Аграфена Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1811

Сын: Федот Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Андреев

Смерть
Неизвестно
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