Яков (в крещ. - Ефим) Иванов
Место рождениядер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1794
Дата смерти08.10.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Иван Андреев
Мать: Домна Дорофеева
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1823
Сын: Назар Яковлев
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Фекла Ефимова
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
?.08.1834
Сын: Фрол Ефимов
Мать ребёнка: Дарья
Место жительства
28.04.1835
№8 ревизии - 8
Рождение ребёнка
1840
Сын: Федот Ефимович
Мать ребёнка: Анна Ильина
Рождение ребёнка
1845
Сын: Петр (Ефимович)
Мать ребёнка: Анна Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Смерть
08.10.1869
Причина смерти: натуральной