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Яков (в крещ. - Ефим) Иванов

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Место рождения

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1794

Дата смерти

08.10.1869

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Иван Андреев

Мать: Домна Дорофеева

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Назар Яковлев

Мать ребёнка: Дарья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Фекла Ефимова

Мать ребёнка: Дарья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.08.1834

Сын: Фрол Ефимов

Мать ребёнка: Дарья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№8 ревизии - 8
Рождение ребёнка
1840

Сын: Федот Ефимович

Мать ребёнка: Анна Ильина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Петр (Ефимович)

Мать ребёнка: Анна Ильина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Смерть
08.10.1869
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: натуральной
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