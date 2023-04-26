Анна Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти12.06.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Сын: Федот Ефимович
Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Иванов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Петр (Ефимович)
Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Иванов
Смерть
12.06.1877
Причина смерти: натурально