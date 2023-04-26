Анна Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

12.06.1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков (в крещ. - Ефим) Иванов

Рождение ребёнка
1840

Сын: Федот Ефимович

Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Петр (Ефимович)

Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
12.06.1877
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: натурально

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