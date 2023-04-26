Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

До 1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Назар Яковлев

Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Фекла Ефимова

Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.08.1834

Сын: Фрол Ефимов

Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков (в крещ. - Ефим) Иванов

Смерть
До 1840
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