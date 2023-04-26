Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиДо 1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Сын: Назар Яковлев
Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Иванов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Фекла Ефимова
Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Иванов
Рождение ребёнка
?.08.1834
Сын: Фрол Ефимов
Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1840