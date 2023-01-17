Назар Яковлев
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Яков (в крещ. - Ефим) Иванов
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
1849
Сын: Трофим Назаров
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Сергеева
Рождение ребёнка
?.03.1858
Сын: Иван Назаров
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Сергеева
Рождение ребёнка
18.03.1861
Дочь: Дарья Назарова
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Сергеева
Рождение ребёнка
25.10.1864
Сын: Степан Назаров
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Сергеева
Бракосочетание
01.07.1866
Жена: Елена Филиппова
Рождение ребёнка
12.02.1870
Дочь: Мария Назарова
Мать ребёнка: Елена Филиппова
Рождение ребёнка
?.10.1871
Дочь: Евфросинья Назаровна
Мать ребёнка: Елена Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно