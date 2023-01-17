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Назар Яковлев

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Яков (в крещ. - Ефим) Иванов

Мать: Дарья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Трофим Назаров

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Сергеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.03.1858

Сын: Иван Назаров

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Сергеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.03.1861

Дочь: Дарья Назарова

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Сергеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.10.1864

Сын: Степан Назаров

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Сергеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.07.1866

Жена: Елена Филиппова

Рождение ребёнка
12.02.1870

Дочь: Мария Назарова

Мать ребёнка: Елена Филиппова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.10.1871

Дочь: Евфросинья Назаровна

Мать ребёнка: Елена Филиппова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья (Евдокия) Сергеева

Смерть
Неизвестно
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