Авдотья (Евдокия) Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиДо 01.07.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Трофим Назаров
Отец ребёнка: Назар Яковлев
Рождение ребёнка
?.03.1858
Сын: Иван Назаров
Отец ребёнка: Назар Яковлев
Рождение ребёнка
18.03.1861
Дочь: Дарья Назарова
Отец ребёнка: Назар Яковлев
Рождение ребёнка
25.10.1864
Сын: Степан Назаров
Отец ребёнка: Назар Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назар Яковлев
Смерть
До 01.07.1866