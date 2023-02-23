Авдотья (Евдокия) Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

До 01.07.1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Трофим Назаров

Отец ребёнка: Назар Яковлев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.03.1858

Сын: Иван Назаров

Отец ребёнка: Назар Яковлев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.03.1861

Дочь: Дарья Назарова

Отец ребёнка: Назар Яковлев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.10.1864

Сын: Степан Назаров

Отец ребёнка: Назар Яковлев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назар Яковлев

Смерть
До 01.07.1866
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