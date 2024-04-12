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Иван Андреев

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Андрей Максимов

Мать: Анна Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Яков (в крещ. - Ефим) Иванов

Мать ребёнка: Домна Дорофеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Аграфена Иванова

Мать ребёнка: Домна Дорофеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Федот Иванов

Мать ребёнка: Домна Дорофеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Дорофеева

Смерть
Неизвестно
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