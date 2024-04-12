Иван Андреев
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Андрей Максимов
Мать: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Яков (в крещ. - Ефим) Иванов
Мать ребёнка: Домна Дорофеева
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Аграфена Иванова
Мать ребёнка: Домна Дорофеева
Рождение ребёнка
1811
Сын: Федот Иванов
Мать ребёнка: Домна Дорофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Дорофеева
Смерть
Неизвестно