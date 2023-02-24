Андрей Максимов
Место рождениядер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1758
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1762
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: Анна Иванова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Авдотья (Евдокия) Андреева
Мать ребёнка: Анна Иванова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1777
Сын: Константин Андреев
Мать ребёнка: Анна Иванова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Анна Иванова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1785
Сын: Матвей Андреев
Мать ребёнка: Анна Иванова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1787
Сын: Григорий Андреев
Мать ребёнка: Маланья Дмитриева
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Маланья Андреева
Мать ребёнка: Маланья Дмитриева
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маланья Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно