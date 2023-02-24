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Андрей Максимов

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Место рождения

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: ?

Мать: ?

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Иван Андреев

Мать ребёнка: Анна Иванова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Авдотья (Евдокия) Андреева

Мать ребёнка: Анна Иванова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1777

Сын: Константин Андреев

Мать ребёнка: Анна Иванова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Анна Иванова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1785

Сын: Матвей Андреев

Мать ребёнка: Анна Иванова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1787

Сын: Григорий Андреев

Мать ребёнка: Маланья Дмитриева

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Маланья Андреева

Мать ребёнка: Маланья Дмитриева

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маланья Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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