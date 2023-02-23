Маланья Дмитриева
Место рождениядер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1787
Сын: Григорий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Максимов
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Маланья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Максимов
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Максимов
Смерть
Неизвестно