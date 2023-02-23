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Маланья Дмитриева

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Место рождения

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1787

Сын: Григорий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Максимов

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Маланья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Максимов

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Максимов

Смерть
Неизвестно
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