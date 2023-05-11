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Григорий Андреев

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: ?

Мать: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Тимофей Григорьев

Мать ребёнка: Прасковья Терентьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Елисей Григорьев

Мать ребёнка: Прасковья Терентьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Трифон (при Рожд - Степан) Григорьев Трофим Григорьев

Мать ребёнка: Прасковья Терентьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Никифор Григорьев

Мать ребёнка: Прасковья Терентьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Афимья Григорьева

Мать ребёнка: Прасковья Терентьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Дарья Егорова

Мать ребёнка: Прасковья Терентьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Прасковья Терентьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Яков Григорьев

Мать ребёнка: Прасковья Терентьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
28.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№8 ревизии - 55
Смерть
Неизвестно
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