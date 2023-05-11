Григорий Андреев
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805
Сын: Тимофей Григорьев
Мать ребёнка: Прасковья Терентьева
Рождение ребёнка
1805
Сын: Елисей Григорьев
Мать ребёнка: Прасковья Терентьева
Рождение ребёнка
1813
Сын: Трифон (при Рожд - Степан) Григорьев Трофим Григорьев
Мать ребёнка: Прасковья Терентьева
Рождение ребёнка
1818
Сын: Никифор Григорьев
Мать ребёнка: Прасковья Терентьева
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Афимья Григорьева
Мать ребёнка: Прасковья Терентьева
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Дарья Егорова
Мать ребёнка: Прасковья Терентьева
Рождение ребёнка
1822
Сын: Алексей Григорьев
Мать ребёнка: Прасковья Терентьева
Рождение ребёнка
1832
Сын: Яков Григорьев
Мать ребёнка: Прасковья Терентьева
Место жительства
28.04.1858
№8 ревизии - 55
Смерть
Неизвестно