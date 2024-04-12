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Тимофей Григорьев

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Григорий Андреев

Мать: Прасковья Терентьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№8 ревизии - 55
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Прасковья Тимофеева

Мать ребёнка: Елена Матвеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Авдотья (Евдокия) Тимофеева

Мать ребёнка: Елена Матвеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Павел Тимофеев

Мать ребёнка: Елена Матвеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.04.1848

Сын: Родион Тимофеев

Мать ребёнка: Елена Матвеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 52; №10 ревизии - 41
Смерть
Неизвестно
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