Тимофей Григорьев
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Григорий Андреев
Мать: Прасковья Терентьева
Место жительства
28.04.1835
№8 ревизии - 55
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Прасковья Тимофеева
Мать ребёнка: Елена Матвеева
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Авдотья (Евдокия) Тимофеева
Мать ребёнка: Елена Матвеева
Рождение ребёнка
1845
Сын: Павел Тимофеев
Мать ребёнка: Елена Матвеева
Рождение ребёнка
03.04.1848
Сын: Родион Тимофеев
Мать ребёнка: Елена Матвеева
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 52; №10 ревизии - 41
Смерть
Неизвестно