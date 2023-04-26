Елена Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Прасковья Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Авдотья (Евдокия) Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Павел Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.04.1848

Сын: Родион Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1858
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