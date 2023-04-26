Елена Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Прасковья Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Григорьев
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Авдотья (Евдокия) Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Григорьев
Рождение ребёнка
1845
Сын: Павел Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Григорьев
Рождение ребёнка
03.04.1848
Сын: Родион Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Григорьев
Смерть
До 1858