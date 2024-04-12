Павел Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Тимофей Григорьев
Мать: Елена Матвеева
Бракосочетание
19.01.1864
Жена: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
13.12.1864
Сын: Севастьян Павлов
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
09.04.1866
Сын: Василий Павлов
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Пелагея Павлова
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
28.07.1870
Сын: Степан Павлов
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
17.07.1872
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
02.09.1874
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Смерть
Неизвестно