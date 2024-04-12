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Павел Тимофеев

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Тимофей Григорьев

Мать: Елена Матвеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
19.01.1864

Жена: Анисья Иванова

Рождение ребёнка
13.12.1864

Сын: Севастьян Павлов

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.04.1866

Сын: Василий Павлов

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Пелагея Павлова

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.07.1870

Сын: Степан Павлов

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1872

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.09.1874

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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