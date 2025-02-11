Пелагея Павлова
женский, родилась 1868, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 03.05.1872, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАнисья Иванова1842 г.р.
ОтецПавел Тимофеев1845 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Павел Тимофеев
Мать: Анисья Иванова
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
03.05.1872
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область