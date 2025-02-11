Пелагея Павлова 1868 — найти родственников по фамилии на Familio

Пелагея Павлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1868, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 03.05.1872, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Анисья Иванова1842 г.р.
Отец
Павел Тимофеев1845 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Павел Тимофеев

Мать: Анисья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
03.05.1872
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: от кори

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