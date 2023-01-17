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Анисья Иванова

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Место рождения

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
19.01.1864

Муж: Павел Тимофеев

Рождение ребёнка
13.12.1864

Сын: Севастьян Павлов

Отец ребёнка: Павел Тимофеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.04.1866

Сын: Василий Павлов

Отец ребёнка: Павел Тимофеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Пелагея Павлова

Отец ребёнка: Павел Тимофеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.07.1870

Сын: Степан Павлов

Отец ребёнка: Павел Тимофеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1872

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Павел Тимофеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.09.1874

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Павел Тимофеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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