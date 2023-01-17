Анисья Иванова
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1864
Муж: Павел Тимофеев
Рождение ребёнка
13.12.1864
Сын: Севастьян Павлов
Отец ребёнка: Павел Тимофеев
Рождение ребёнка
09.04.1866
Сын: Василий Павлов
Отец ребёнка: Павел Тимофеев
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Пелагея Павлова
Отец ребёнка: Павел Тимофеев
Рождение ребёнка
28.07.1870
Сын: Степан Павлов
Отец ребёнка: Павел Тимофеев
Рождение ребёнка
17.07.1872
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Павел Тимофеев
Рождение ребёнка
02.09.1874
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Павел Тимофеев
Смерть
Неизвестно