Лешин Иван Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешин Иван Ильин

Место рождения

дер. Собакина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лешин Илья

Мать: ?

дер. Собакина
Смерть
Неизвестно