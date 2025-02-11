Мария Прохорова 1797 — найти родственников по фамилии на Familio

Мария Прохорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1797

умерла Неизвестно

Дети
Лешин Матвей Ильин1816 г.р.
Лешин Иван Ильин1817 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Лешин Матвей Ильин

Отец ребёнка: Лешин Илья Михайлов

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1817

Сын: Лешин Иван Ильин

Отец ребёнка: Лешин Илья Михайлов

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1819

Сын: Лешин Ефим Ильин

Отец ребёнка: Лешин Илья Михайлов

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1822

Сын: Лешин Иван Ильин

Отец ребёнка: Лешин Илья Михайлов

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

32

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

32

Смерть
Неизвестно

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