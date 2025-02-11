Мария Прохорова
женский, родилась 1797
умерла Неизвестно
Дети
Лешин Матвей Ильин1816 г.р.
Лешин Иван Ильин1817 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Лешин Матвей Ильин
Отец ребёнка: Лешин Илья Михайлов
Рождение ребёнка
1817
Сын: Лешин Иван Ильин
Отец ребёнка: Лешин Илья Михайлов
Рождение ребёнка
1819
Сын: Лешин Ефим Ильин
Отец ребёнка: Лешин Илья Михайлов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Лешин Иван Ильин
Отец ребёнка: Лешин Илья Михайлов
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно