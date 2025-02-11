Лешин Илья Михайлов
мужской, родился 1796, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
Дети
Лешин Матвей Ильин1816 г.р.
Лешин Иван Ильин1817 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Лешин Матвей Ильин
Мать ребёнка: Мария Прохорова
Рождение ребёнка
1817
Сын: Лешин Иван Ильин
Мать ребёнка: Мария Прохорова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Лешин Ефим Ильин
Мать ребёнка: Мария Прохорова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Лешин Иван Ильин
Мать ребёнка: Мария Прохорова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно