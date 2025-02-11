Лешин Илья Михайлов 1796 — найти родственников по фамилии на Familio

Лешин Илья Михайлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1796, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Дети
Лешин Матвей Ильин1816 г.р.
Лешин Иван Ильин1817 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1816

Сын: Лешин Матвей Ильин

Мать ребёнка: Мария Прохорова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1817

Сын: Лешин Иван Ильин

Мать ребёнка: Мария Прохорова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1819

Сын: Лешин Ефим Ильин

Мать ребёнка: Мария Прохорова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1822

Сын: Лешин Иван Ильин

Мать ребёнка: Мария Прохорова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

32

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

32

Смерть
Неизвестно

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