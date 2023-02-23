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Прасковья Терентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Тимофей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Андреев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Елисей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Андреев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Трифон (при Рожд - Степан) Григорьев Трофим Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Андреев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Никифор Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Андреев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Афимья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Андреев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Дарья Егорова

Отец ребёнка: Григорий Андреев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Андреев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Яков Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Андреев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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