Прасковья Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Тимофей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Андреев
Рождение ребёнка
1805
Сын: Елисей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Андреев
Рождение ребёнка
1813
Сын: Трифон (при Рожд - Степан) Григорьев Трофим Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Андреев
Рождение ребёнка
1818
Сын: Никифор Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Андреев
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Афимья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Андреев
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Дарья Егорова
Отец ребёнка: Григорий Андреев
Рождение ребёнка
1822
Сын: Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Андреев
Рождение ребёнка
1832
Сын: Яков Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Андреев
Смерть
Неизвестно