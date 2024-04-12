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Алексей Григорьев

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Григорий Андреев

Мать: Прасковья Терентьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Акулина Алексеева

Мать ребёнка: Настасья (Наталья) Антонова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1859

Сын: Евдоким Алексеев

Мать ребёнка: Настасья (Наталья) Антонова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.10.1860

Сын: Аверкий Алексеев

Мать ребёнка: Настасья (Наталья) Антонова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1864

Сын: Никита Алексеев

Мать ребёнка: Настасья (Наталья) Антонова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья (Наталья) Антонова

Смерть
Неизвестно
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