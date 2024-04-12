Алексей Григорьев
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Григорий Андреев
Мать: Прасковья Терентьева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Акулина Алексеева
Мать ребёнка: Настасья (Наталья) Антонова
Рождение ребёнка
24.07.1859
Сын: Евдоким Алексеев
Мать ребёнка: Настасья (Наталья) Антонова
Рождение ребёнка
16.10.1860
Сын: Аверкий Алексеев
Мать ребёнка: Настасья (Наталья) Антонова
Рождение ребёнка
25.05.1864
Сын: Никита Алексеев
Мать ребёнка: Настасья (Наталья) Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно