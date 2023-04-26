Настасья (Наталья) Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Акулина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
24.07.1859
Сын: Евдоким Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
16.10.1860
Сын: Аверкий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
25.05.1864
Сын: Никита Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Григорьев
Смерть
Неизвестно