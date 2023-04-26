Настасья (Наталья) Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья (Наталья) Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Акулина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1859

Сын: Евдоким Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.10.1860

Сын: Аверкий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1864

Сын: Никита Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Григорьев

Смерть
Неизвестно
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