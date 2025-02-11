Прасковья Григорьева 1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Прасковья Григорьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1837, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Григорий Андреев1788 г.р.
Мать
Прасковья Терентьева1787 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Григорий Андреев

Мать: Прасковья Терентьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

52

Смерть
Неизвестно

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