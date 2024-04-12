Трифон (при рожд - Степан) Григорьев Трофим Григорьев
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти02.06.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Григорий Андреев
Мать: Прасковья Терентьева
Место жительства
28.04.1835
№8 ревизии - 55 (значится как Степан)
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марфа Трофимов
Мать ребёнка: Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Авдотья (Евдокия) Трофимова
Мать ребёнка: Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Федор Трофимов
Мать ребёнка: Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
?.10.1850
Сын: Платон (Трифонов)
Мать ребёнка: Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Иван Трофимович
Мать ребёнка: Прасковья Михайловна
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 52; №10 ревизии - 41 (значится как Трофим)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Михайловна
Смерть
02.06.1872
Причина смерти: натурально