Трифон (при рожд - Степан) Григорьев Трофим Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифон (при рожд - Степан) Григорьев Трофим Григорьев

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

02.06.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Григорий Андреев

Мать: Прасковья Терентьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№8 ревизии - 55 (значится как Степан)
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марфа Трофимов

Мать ребёнка: Прасковья Михайловна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Авдотья (Евдокия) Трофимова

Мать ребёнка: Прасковья Михайловна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Федор Трофимов

Мать ребёнка: Прасковья Михайловна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.10.1850

Сын: Платон (Трифонов)

Мать ребёнка: Прасковья Михайловна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Иван Трофимович

Мать ребёнка: Прасковья Михайловна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 52; №10 ревизии - 41 (значится как Трофим)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Михайловна

Смерть
02.06.1872
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: натурально
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