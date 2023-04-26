Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марфа Трофимов

Отец ребёнка: Трифон (при Рожд - Степан) Григорьев Трофим Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Авдотья (Евдокия) Трофимова

Отец ребёнка: Трифон (при Рожд - Степан) Григорьев Трофим Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Федор Трофимов

Отец ребёнка: Трифон (при Рожд - Степан) Григорьев Трофим Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.10.1850

Сын: Платон (Трифонов)

Отец ребёнка: Трифон (при Рожд - Степан) Григорьев Трофим Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Иван Трофимович

Отец ребёнка: Трифон (при Рожд - Степан) Григорьев Трофим Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифон (при Рожд - Степан) Григорьев Трофим Григорьев

Смерть
Неизвестно
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