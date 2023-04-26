Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марфа Трофимов
Отец ребёнка: Трифон (при Рожд - Степан) Григорьев Трофим Григорьев
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Авдотья (Евдокия) Трофимова
Отец ребёнка: Трифон (при Рожд - Степан) Григорьев Трофим Григорьев
Рождение ребёнка
1847
Сын: Федор Трофимов
Отец ребёнка: Трифон (при Рожд - Степан) Григорьев Трофим Григорьев
Рождение ребёнка
?.10.1850
Сын: Платон (Трифонов)
Отец ребёнка: Трифон (при Рожд - Степан) Григорьев Трофим Григорьев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Иван Трофимович
Отец ребёнка: Трифон (при Рожд - Степан) Григорьев Трофим Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно