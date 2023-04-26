Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Иванова

Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Максимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Авдотья (Евдокия) Андреева

Отец ребёнка: Андрей Максимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Константин Андреев

Отец ребёнка: Андрей Максимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Максимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Матвей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Максимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Максимов

Смерть
1785
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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