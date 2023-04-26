Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1762
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Максимов
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Авдотья (Евдокия) Андреева
Отец ребёнка: Андрей Максимов
Рождение ребёнка
1777
Сын: Константин Андреев
Отец ребёнка: Андрей Максимов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Максимов
Рождение ребёнка
1785
Сын: Матвей Андреев
Отец ребёнка: Андрей Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Максимов
Смерть
1785