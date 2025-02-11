Ларион Трофимович 1792 — найти родственников по фамилии на Familio

Ларион Трофимович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1792, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1844, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Наталья Павлова1771 г.р.
Отец
Трофим Васильев1768 г.р.
Дети
Дорогов Ефрем Щучинск Ларионович1809 г.р.
Фёкла Ларионовноа1814 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Трофим Васильев

Мать: Наталья Павлова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1809

Сын: Дорогов Ефрем Щучинск Ларионович

Мать ребёнка: Елена

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

40

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Фёкла Ларионовноа

Мать ребёнка: Елена

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

45

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анастасия Ларионовна

Мать ребёнка: Елена

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1828

Сын: Николай Ларионович

Мать ребёнка: Елена

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Александра Ларионовна

Мать ребёнка: Елена

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

67

Смерть
1844
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

64

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