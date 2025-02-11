Ларион Трофимович
мужской, родился 1792, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1844, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьНаталья Павлова1771 г.р.
ОтецТрофим Васильев1768 г.р.
Дети
Дорогов Ефрем Щучинск Ларионович1809 г.р.
Фёкла Ларионовноа1814 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Трофим Васильев
Мать: Наталья Павлова
Место жительства
1795
Рождение ребёнка
1809
Сын: Дорогов Ефрем Щучинск Ларионович
Мать ребёнка: Елена
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Фёкла Ларионовноа
Мать ребёнка: Елена
Место жительства
1816
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анастасия Ларионовна
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1828
Сын: Николай Ларионович
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Александра Ларионовна
Мать ребёнка: Елена
Место жительства
1835
Смерть
1844
Место жительства
1850