Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Дорогов Ефрем Ларионович

Отец ребёнка: Ларион Трофимович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: фекла Ларионовноа

Отец ребёнка: Ларион Трофимович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анастасия Ларионовна

Отец ребёнка: Ларион Трофимович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Николай Ларионович

Отец ребёнка: Ларион Трофимович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Александра Ларионовна

Отец ребёнка: Ларион Трофимович

Смерть
Неизвестно
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