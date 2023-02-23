Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Ларион Трофимович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: фекла Ларионовноа
Отец ребёнка: Ларион Трофимович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анастасия Ларионовна
Отец ребёнка: Ларион Трофимович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Николай Ларионович
Отец ребёнка: Ларион Трофимович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Александра Ларионовна
Отец ребёнка: Ларион Трофимович
Смерть
Неизвестно