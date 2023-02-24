Дорогов Ефрем Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогов Ефрем Ларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Ларион Трофимович

Мать: Елена

Рождение ребёнка
1833

Сын: Дорогов Матвей Ефремович

Мать ребёнка: Анна Назаровна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Дорогов Василий Ефремович

Мать ребёнка: Анна Назаровна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Дорогов Кузьма Ефремович

Мать ребёнка: Анна Назаровна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Ефремовна

Мать ребёнка: Анна Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогов Лев Ефремович

Мать ребёнка: Анна Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогов ? Ефремович

Мать ребёнка: Анна Назаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Назаровна

Смерть
Неизвестно
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