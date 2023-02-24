Дорогов Ефрем Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Ларион Трофимович
Мать: Елена
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Анна Назаровна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Дорогов Василий Ефремович
Мать ребёнка: Анна Назаровна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Анна Назаровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Ефремовна
Мать ребёнка: Анна Назаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Назаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорогов ? Ефремович
Мать ребёнка: Анна Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Назаровна
Смерть
Неизвестно