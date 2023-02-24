Дорогов Матвей Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогов Матвей Ефремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

30.09.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Дорогов Ефрем Ларионович

Мать: Анна Назаровна

Рождение ребёнка
16.01.1855

Сын: Дорогов Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогов Ларион Матвеевич

Мать ребёнка: Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогов Никифор Матвеевич

Мать ребёнка: Евдокия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Павловна

Смерть
30.09.1905
Казахстан, г. Щучинск
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