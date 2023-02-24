Дорогов Матвей Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти30.09.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Дорогов Ефрем Ларионович
Мать: Анна Назаровна
Рождение ребёнка
16.01.1855
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорогов Никифор Матвеевич
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Павловна
Смерть
30.09.1905
Казахстан, г. Щучинск